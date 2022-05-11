В России разработали новый ГОСТ для электрических самокатов

Минпромторг и НАМИ разработали проект стандарта для средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, моноколёс и тому подобного транспорта. В случае успешного внедрения все ввозимые в Россию девайсы должны будут соответствовать строгим требованиям

Пожалуй, самое главный параметр - ограниченная максимальная скорость. Согласно новым стандартам, она не должна превышать двадцати пяти километров в час. При этом задним ходом СИМ (средство индивидуальной мобильности) не должно передвигаться быстрее шести километров в час. В пешеходных зонах самокаты должны автоматически замедляться. Этот пункт уже вызвал недоумение многих экспертов -как, спрашивается, самокат должен определять свое нахождение в пешеходной зоне? Получается, что девайсы необходимо оборудовать и навигационной системой, однако, об этом в документах ни слова.

Все средства индивидуальной мобильности требуется комплектовать светоотражателями и маркировкой, которая должна включать, например, название производителя, максимальные скорость и массу, мощность и год выпуска. Также обязательными к установке являются световые приборы.