В России резко вырос спрос на подержанные электромобили

В январе 2025 года россияне приобрели 862 электромобиля с пробегом — это почти в два раза больше, чем за аналогичныи? период прошлого года

Согласно данным «Автостата», самым популярным электрокаром на вторичном рынке остается Nissan Leaf: продано 306 автомобилеи?. В трои?ку лидеров также вошли китаи?скии? Zeekr и американская Tesla, а среди премиальных моделеи? отмечен рост продаж Hongqi E-HS9. По словам экспертов, возросшии? спрос объясняется увеличением числа предложении? (+34% за год) и улучшением заряднои? инфраструктуры в крупных городах.

Средняя стоимость подержанного электромобиля европеи?ских, кореи?ских и японских марок составила 4,2 млн рублеи?, а китаи?ские модели в среднем стоят 5,45 млн рублеи?. Например, Nissan Leaf можно приобрести за 860 тыс. рублеи?, Tesla Model 3 — за 3,8 млн рублеи?, а Porsche Taycan — за 13,6 млн рублеи?. Однако сроки продажи электромобилеи? остаются высокими — в среднем 95 днеи?, что более, чем в два раза дольше, чем у автомобилеи? с ДВС.

На фоне роста вторичного рынка продажи новых электромобилеи? продолжают падать: в январе 2025 года их реализовали на 56% меньше, чем годом ранее. Доля электрокаров на рынке сократилась до 0,6% против 1,8% в январе 2024 года. Разница в стоимости между новыми и подержанными моделями делает вторичныи? рынок более привлекательным для покупателеи?.

В целом, количество электромобилеи? в России продолжает расти: с 2022 года их парк увеличился в четыре раза, достигнув 60 тысяч зарегистрированных машин. В стране набирают популярность не только бюджетные китаи?ские электрокары, но и премиальные модели.