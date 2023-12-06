В России сделают больше газовых заправок

Согласно распоряжению Премьер министра Михаила Мишустина, правительство Российской Федерации выделит более 300 миллионов рублей на развитие газовой инфраструктуры в регионах

В частности уже в этом году в Кемеровскую область будет направлено 28,4 миллиона рублей, в Омскую - 128,2 млн. руб., в Самарскую - 23 млн. руб. Свердловскую - 25,2 млн. руб., Ярославскую - 52,6 млн. руб., в город Севастополь - 34,2 млн. руб. и Республику Татарстан - 60 млн. руб. Фактически данные средства будут предоставлены специализирующимся организациям для создания газозаправочных станций не только для легкового транспорта, но также и для коммерческого и грузового.

Напомним, что на российском рынке в перспективе должны появится модификации седанов Москвич 6 и BAIC U5 Plus с газобаллонным оборудованием. Обе модели созданы в рамках сотрудничества с “Газпромом”. На данный момент нет точной информации когда начнется серийное производство.