В России снова фиксируют рост розничных цен на бензин

В России продолжают медленно ползти вверх розничные цены на автомобильное топливо

Так, за период с 6 по 10 июля самый популярный бензин марки АИ-92 подорожал на 19 копеек, до 43,28 руб. за литр (в среднем по стране). Цены на АИ-95 выросли еще сильнее — на 28 копеек, до 46,7 руб./л. Стоимость дизельного топлива возросла на 6 копеек, достигнув 48,15 руб./л. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Thomson Reuters Kortes.

Самый высокий рост цен на наиболее ходовой АИ-92 за отчетный период отмечен в Дальневосточном федеральном округе — на 27 копеек, до 47,85 руб. за литр. А вот АИ-95 стремительнее всего дорожает в Приволжском федеральном округе — на 34 копейки, до 46,25 руб. за литр.