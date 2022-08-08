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8 авг 2022

В России создадут единый реестр такси

В России создадут единый реестр такси
Минцифры совместно с Минэкономразвития создаст онлайн базу данных по службам такси, где можно будет увидеть информацию о каждом автомобиле, задействованном в отрасли перевозок.
«Будет создан специальный реестр для автомобилей такси, то есть их можно будет в этом реестре увидеть. Это, например, будет полезно для тех, кто хочет приобрести подержанный автомобиль, чтобы от него нельзя было скрыть, что этот автомобиль использовался в такси» - рассказал российским СМИ директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, аккредитации и саморегулирования минэкономразвития Александр Вдовин.
 
Чиновник также поспешил заметить, что у федеральных властей сейчас стоит серьезная задача – обелить сферу такси. Собственно, по этой причине повышаются требования к будущим водителям. Кроме того автомобили стали оборудовать специальными qr-кодами, считав который, пассажир  получит информацию о водителе, который находится за рулем

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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