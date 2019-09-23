В России уменьшился транспортный налог

К сожалению, простые люди, скорее всего, этого не почувствуют, так как изменения применимы лишь для дорогих автомобилей

В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Изменения коснулись владельцев дорогих автомобилей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС). Главное изменение заключается в том, что был запущен единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей, цена которых составляет от 3 до 5 миллионов рублей.

Правда, есть одно условие: новые расчеты касаются лишь машин не старше трех лет. До последнего времени для таких автомобилей применялись ставки 1,3 и 1,5 соответственно. Напомним, что ранее счетная палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ и скорректировать параметры, определяющие применение повышающих коэффициентов к автомобилям. Предлагается применять их к машинам в зависимости от их мощности. Проект находится на обсуждении у профильных ведомств.