В России увеличились очереди на новые автомобили

На российском рынке автомобилей творится что-то невероятное. Очередь ожидания машин растягивается на месяцы, а те машины, которые находятся в салоне, уходят к покупателям с огромной наценкой

Как сообщают «Ведомости», средний срок ожидания автомобилей растянулся на полтора месяца. То есть ситуация такая – ты приходишь в автосалон, а нужный тебе автомобиль будет доступен лишь через месяц, а то и два. СМИ сообщают, что если говорить о каких-либо дорогих автомобилях, то очередь растягивается до нового года!

Логичным образом должен произойти массовый отток покупателей в сторону подержанных автомобилей. Так и происходит. Эксперты сообщают, что сам рынок б.у автомобилей очень сильно трансформировался. Изменилось ядро массового сегмента, коим стали автомобили стоимостью 500–800 тысяч рублей. Буквально полгода назад сумма была в два раза ниже.