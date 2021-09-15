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15 сен 2021

В России увеличились очереди на новые автомобили

В России увеличились очереди на новые автомобили

На российском рынке автомобилей творится что-то невероятное.  Очередь ожидания машин растягивается на месяцы, а те машины, которые находятся в салоне, уходят к покупателям с огромной наценкой

Как сообщают «Ведомости», средний срок ожидания автомобилей растянулся на полтора месяца. То есть ситуация такая – ты приходишь в автосалон, а нужный тебе автомобиль будет доступен лишь через месяц, а то и два. СМИ сообщают, что если говорить о каких-либо дорогих автомобилях, то очередь растягивается до нового года!

Логичным образом должен произойти массовый отток покупателей в сторону подержанных автомобилей.  Так и происходит. Эксперты сообщают, что  сам рынок б.у автомобилей  очень сильно трансформировался. Изменилось ядро массового сегмента, коим стали автомобили стоимостью 500–800 тысяч рублей. Буквально полгода назад сумма была в два раза ниже.

При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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