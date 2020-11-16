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16 ноя 2020

В России ужесточат наказание для нетрезвых водителей, не имеющих прав

В России ужесточат наказание для нетрезвых водителей, не имеющих прав

МВД России внесло на рассмотрение рабочей группой при правительстве поправки в законопроект «О безопасности дорожного движения». Нововведения, предложенные ведомством, коснутся водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде с просроченными или отсутствующими правами

Согласно действующему законодательству, при лишении прав водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом виде, нарушители не могут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения пока не закончится срок их наказания.

Однако для водителей, которые управляли транспортными средствами без прав подобные санкции не распространяются. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, водителей, не имеющих действующего удостоверения, которые попались за рулем в нетрезвом состоянии или отказались проходить медосвидетельствование, ожидает наказание в виде 10–15 суток ареста, после чего они сразу могут записаться на экзамен в ГИБДД.

Согласно новым поправкам, разработанным МВД, привлечённые за пьяное вождение с отсутствующими априори правами водители после отбытия административного наказания не смогут в течение года записаться на экзамен для получения водительского удостоверения. Все это время нарушители будут находиться под санкцией.

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