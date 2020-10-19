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19 окт 2020

В России выросли продажи подержанных иномарок

В России выросли продажи подержанных иномарок

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке России в прошлом месяце традиционно стал Ford Focus. В сентябре россияне приобрели 13 709 таких подержанных машин против 11 213 годом ранее

В России в сентябре нынешнего года на вторичном рынке продали 356 380 иномарок. Как сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо», эта цифра на 30% больше показателей за аналогичный период прошлого года. Тогда россияне приобрели 273 135 подержанных иномарки.

Самой популярной иномаркой на вторичном рынке России в прошлом месяце стал Ford Focus. В сентябре россияне приобрели 13 709 таких подержанных машин против 11 213 годом ранее (+22%). На втором месте рейтинга — Hyundai Solaris. За месяц на «вторичке» было реализовано 12 447 корейских автомобилей, что на 35,6% больше прошлогоднего результата продаж.

Первую тройку замыкает Kia Rio. А прошлом месяце своих хозяев сменили 12 191 автомобиль. Это на 41% больше показателей сентября 2019 года. На четвертом и пятом месте Renault Logan и Toyota Camry. Перепродажи этих машин составили 8023 (+22%) и 7934 (28,5%) автомобилей соответственно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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