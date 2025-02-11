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11 фев 2025

В России выросло производство автомобильных шин

В России выросло производство автомобильных шин

Производство шин для легковых автомобилей в России в 2024 году выросло на 13%, по сравнению с предыдущим годом, достигнув 34,6 млн штук. Хотя показатели пока не дотягивают до докризисного уровня 2021 года, шинная отрасль демонстрирует стабильное восстановление благодаря росту спроса и перезапуску бывших иностранных заводов

Наибольший рост показал сегмент летних шин — их производство увеличилось на 21,4% (до 14,67 млн штук). Выпуск зимних ошипованных шин вырос на 8%, нешипованных – на 2,3%, а всесезонных – на 11,4%. Рост производства сопровождается увеличением продаж: за 2024 год объем реализации шин вырос на 27,5% в денежном выражении, достигнув 173,5 млрд рублей. В штуках рынок прибавил 13,2%.

Одним из ключевых факторов восстановления рынка стало увеличение продаж новых автомобилей: в 2024 году в России было реализовано 1,57 млн новых легковых машин — это + 48,4% к предыдущему году. Особенно заметное влияние оказывает китайский автопром, на долю которого уже приходится более 50% продаж.

По данным производителей, изменяется и структура спроса: растет популярность шин большого диаметра (18–22 дюйма), что связано с распространением китайских кроссоверов.

Помимо роста внутреннего производства, увеличился и импорт шин — на 18% (до 25,83 млн штук). Однако цены на резину также выросли: средневзвешенная стоимость покрышек в 2024 году поднялась на 12% (+ 6,6 тыс. рублей). Основные причины — рост затрат на логистику, сырье и кредитные ресурсы.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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