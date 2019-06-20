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20 июн 2019

В России введут штраф для «зайцев»

В России введут штраф для «зайцев»

Правительство России предлагает ввести новый штраф в размере 2,5 тыс. руб. для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге

Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты, в том числе в КоАП и Бюджетный кодекс, 20 июня намерен рассмотреть президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Неоплаченный проезд предлагается приравнять к административному правонарушению — по аналогии с отказом вносить деньги за пользование муниципальными парковками.

К слову, эксперты полагают, что вводить штрафы пока рано. Изначально необходимо запустить технологию «free-flow» («свободный поток»). Речь идет о единой системе взимания денег за проезд, благодаря которой автомобилистам не придется останавливаться на пунктах оплаты, что позволит избежать затруднений движения на трассах. Технология представляет собой специальные рамки с датчиками и камерами, которые фиксируют весь проезжающий транспорт. Устройства фиксируют номера машины, определяют класс автомобиля, а также определяют наличие транспондера.

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При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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