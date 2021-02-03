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3 фев 2021

В России вводятся талоны на бензин

В России вводятся талоны на бензин

Злопыхатели ликуют! Неужели в нашем отечестве настал дефицит топлива? Отчасти это так, но, как всегда, есть нюансы.

Коллапс произошел не во всей стране, а всего лишь в одном регионе – в Хабаровском крае. Да и проблема вызвана не экономическим состоянием, а простым форс-мажором. Как сообщает ТАСС, негативную ситуацию вызвали задержки в модернизации нефтеперерабатывающего завода.

Поясним, хабаровский НПЗ не смог заработать в полную мощность. Дело в том, что на предприятии устанавливались новые системы вторичной очистки топлива и рабочие просто не успели провести отладку и запустить их в полном объеме.

Все это привело к тому, что завод застрял в стадии пуско-наладочных работ и не производит топлива, соответственно, это и создало дефицит топлива. Для нормализации ситуации топливо будет поступать из Росрезерва.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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