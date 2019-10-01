В России заработают «успокоительные остановки» для нарушителей

Так исторически сложилось, что наша страна перенимает европейский опыт. В рамках нормализации дорожной ситуации от принципов также решили не отказываться

Помните, несколько дней назад мы писали об эстонских полицейских, которые ввели экспериментальную меру «успокоительной остановки» вместо штрафа. Превысил скорость - денег не заплатишь, но пару часов спокойно постоишь, да и успокоишься. Собственно, нашим парламентариям настолько понравилась эта затея, что они решили применить ее и на наших реалиях.

Как рассказал агентству «Москва» член комитета по транспорту от «Единой России» Сергей Тен, подобный эксперимент нужно проводить в нескольких разных регионах страны, чтобы понять, как будут реагировать водители. Он добавил, что для оценки эффективности нового подхода будет достаточно двух-трех месяцев.