Пресс-служба правительства Ульяновской области сообщает о запуске серийного производства на новом предприятии японской компании Bridgestone в регионе.

Впервые о планах самого крупного производителя автомобильных шин в мире об организации собственного серийного производства на территории РФ стало известно еще в феврале текущего года. Об этом журналистам рассказал сам губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ-2016).

В общей сложности объем инвестиций в проект организации коммерческого производства продукции японской компании составил около 12,5 млрд рублей, а в его реализации участвовала не только сама Bridgestone Corporation но и стратегический партнер – японский автопроизводитель Mitsubishi Motors Corporation.

Сейчас же стало известно, что строительство производственного комплекса было завершено еще в сентябре, а в этом месяце конвейер был запущен в штатном режиме.

Этот завод стал не только первым предприятием Bridgestone в России, но и единственным на всей территории СНГ. Располагается он в Ульяновской области, а его проектная мощность составляет 2 млн единиц продукции в год. Впрочем, выход на полную мощность ожидается не раньше 2019 года. Как отмечается, к моменту достижения плановой загрузки конвейера, завод сможет обеспечить для области около 800 дополнительных рабочих мест. При этом, в будущем в компании планируют увеличить объем выпускаемой продукции, как минимум, вдвое, если завод будет получать достаточное количество заказов.

На предприятии используется импортное оборудование, которое завезено в Россию из Японии, благодаря чему шины, выпускаемы на этом заводе будут соответствовать мировым стандартам качества. Это особенно важно, поскольку продукция этого предприятия будет поставляться не только на российский рынок, но и отгружаться на экспорт.