В российском автопроме появился последователь Михаила Прохорова.

Историю про легендарные «Ё-мобили» и их создателя бизнесмена Михаила Прохорова еще долго будут помнить. Правда, есть ощущение, что печальные события могут повториться- с другим автомобилем.

Всем известен проект городского электрокара «Кама-1», который разрабатывается на заводе КАМАЗ. Как сообщают "Ведомости", недавно завод вывел этот проект в отдельное юридическое лицо – акционерное общество «КАМА». Самое же интересное заключается в том, что к проекту подключился частный капитал, и совладельцем данного АО стал один из богатейших людей страны, Рубен Варданян. «Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», — цитирует ресурс Варданяна.

Важно заметить, что эти слова были произнесены на презентации проекта «Кама-1» для сторонних инвесторов. На ней же были озвучены характеристики серийной модели. Новый электрокар будет 4,4 м в длину, 1,8 м — в ширину и 1,66 м — в высоту, снаряженная масса — 1690 кг, мощность — 110 кВт (150 л. с.), с передним приводом. Максимальная скорость Камы составит 150 км/ч, запас хода на одной зарядке — до 450 км. То есть серийный автомобиль будет крупнее, мощнее и дальнобойнее своего прототипа. Остается надеяться, что частный капитал окажет благотворное влияние на развитие проекта