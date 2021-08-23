В Россию едет Chevrolet Trailblazer

Знаменитый внедорожник превратился в кроссовер и обзавелся турбомоторами. Старт продаж намечен на пятнадцатое сентября. Цены на новинку стартуют с отметки в 1999000 рублей.

На российском рынке новый компактный внедорожник будет представлен в 4 комплектациях c 3 вариантами дизайна и оснащен бензиновым турбированным двигателем 1.3 мощностью 150 л.с. и двумя типами трансмиссии – вариатором (для моноприводных версий) и 9-ступечатым автоматом (для версий с полным приводом).

Уже в базовой комплектации Trailblazer оснащен 6 подушками безопасности. Кроме того, модель предлагает широкий комплекс систем активной безопасности и помощи водителю. Также в стандартное оснащение машины входит пакет для плохих дорог, который включает стальную защиту картера двигателя и адаптированную для суровых условий эксплуатации подвеску.