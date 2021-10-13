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13 окт 2021

В Россию едет Exeed VX

В Россию едет Exeed VX
Автор фото: фирма-производитель

В России до конца 2021 года стартуют продажи нового полноразмерного кроссовера Exeed VX от китайской компании Chery Automobile. Модель будет представлена в РФ исключительно в семиместной трехрядной модификации и станет флагманом бренда.


Надо отметить, что Exeed VX получился достаточно крупным автомобилем. При своей длине в 4970 миллиметров китайский флагман лишь чуть-чуть не дотягивает до Audi Q7(5063 миллиметра). Колесная база китайца составляет без малого три метра. Что касается агрегатов, то их пока не раскрывают. Впрочем, составить предположение о моторной линейке не трудно. Дело в том, что кроссовер будут напрямую завозить к нам из Китая, соответственно, он приедет к нам с «домашними» агрегатами –  турбированными моторами 1.6 и 2.0 литра. Мощность  силовых установок – 195 и 255 лошадиных сил соответственно.  Осталось лишь узнать – выведут ли на наш рынок сразу два мотора или будет выбран какой-то один.


Интересно, но производитель раскрыл и базовое оснащение модели. В комплектацию войдут цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, медиакомплекс с экраном такого же размера. Кроме того, будут доступны видеокамеры кругового обзора, проекционный дисплей, система распознавания дорожных знаков, обогрев обода руля, подрулевые лепестки переключения передач, обогрев и вентиляция передних сидений, трехзонный климат-контроль, система фильтрации салонного воздуха, помощь при трогании на подъеме, ассистент парковки, аудиосистема премиум-класса Sony с 12 динамиками, порт для беспроводной подзарядки смартфона, обогрев сидений второго ряда, панорамная стеклянная крыша с люком, светодиодная оптика

При написании новости использовалась информация:
drom

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