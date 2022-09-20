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20 сен 2022

В Россию приехал новый Dongfeng DF6

В Россию приехал новый Dongfeng DF6
Автор фото: фирма-производитель

В дилерские центры поступил рамный пикап Dongfeng DF6 – это лицензионная копия модели Nissan Navara.

Под капотом у данного пикапа располагается 2.5-литровый турбодизель, который развивает 136 лошадиных сил. Важный нюанс – мотор работает лишь в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод – полный. В стандартном оснащении также присутствуют и блокировка межколесного дифференциала.

Автомобиль будет предлагаться исключительно в варианте с двойной кабиной. Уже в базе в пикапе установлены эйрбеги водителя и пассажира, антиблокировочная система тормозов, система распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и электронная система стабилизации. Список оснащения также включает передние дисковые и задние барабанные тормоза и 16-дюймовые диски.

При написании новости использовалась информация:
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