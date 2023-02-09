Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2023

В Россию привезли электрический Audi Q2

В Россию привезли электрический Audi Q2

В рамках программы параллельного импорта дилеры продолжают ввозить в нашу страну интересные новинки. Сегодня поговорим о Audi Q2 L e-tron

У знающих людей может возникнуть интересный вопрос – ведь есть же европейский кроссовер Q2, но что за зверь такой Q2 L, да еще  в исполнении e-tron? Ответ прост – это удлиненная версия кроссовера, которую разработали специально для китайского рынка. Там такие автомобили пользуются большой популярностью. Яркий пример – удлиненная версия седана BMW 3-series.

Обозначение e-tron говорит нам о том, что кроссовер имеет электрическую силовую установку – 136-сильный мотор, который располагается на передней оси. 100 км/ч Audi Q2 L e-tron наберёт за 10,2 секунды, максималка — 150 км/ч. Что касается батареи, то ее емкость составляет 40 киловатт.  Она обеспечивает запас хода в 250 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota Century сменит форм-фактор

09 февраля 2023
МоАЗ-75053

БелАЗ разработал антикризисный самосвал

09 февраля 2023

Сколько автомобилей поставит в Россию Иран

09 февраля 2023

Ford Bronco оказался непригодным для зимы

09 февраля 2023

Транспондеры в России могут подорожать

09 февраля 2023
Mini Cooper 2014 вид спереди

Компания Mini остояла свою честь

08 февраля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы? Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"
Exeed LX - exeed lx (2021) скопируйте, если сможете
Тест драйв
05 февраля 2023

Exeed LX
"Скопируйте, если сможете"
Москвич 3 - москвич 3 (2023) «москвич» слезам не верит
Тест драйв
01 февраля 2023

Москвич 3
"«Москвич» слезам не верит"
Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"

Написано новостей:

3 2 3 9 1