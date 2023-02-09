В Россию привезли электрический Audi Q2

В рамках программы параллельного импорта дилеры продолжают ввозить в нашу страну интересные новинки. Сегодня поговорим о Audi Q2 L e-tron

У знающих людей может возникнуть интересный вопрос – ведь есть же европейский кроссовер Q2, но что за зверь такой Q2 L, да еще в исполнении e-tron? Ответ прост – это удлиненная версия кроссовера, которую разработали специально для китайского рынка. Там такие автомобили пользуются большой популярностью. Яркий пример – удлиненная версия седана BMW 3-series.

Обозначение e-tron говорит нам о том, что кроссовер имеет электрическую силовую установку – 136-сильный мотор, который располагается на передней оси. 100 км/ч Audi Q2 L e-tron наберёт за 10,2 секунды, максималка — 150 км/ч. Что касается батареи, то ее емкость составляет 40 киловатт. Она обеспечивает запас хода в 250 километров.