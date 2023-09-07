В Россию привезли пикап Dadao

Один из российских дилеров выставил на продажу новый пикап под маркой Dadao. Данная модель была создана в сотрудничестве с Ford и JMC. Цена - 4 600 000 рублей

Пока у автомобиле нет своего собственного имени, а в народе его часто называют «Китайский Ford F-150». В этом есть доля правды. Пикап получил схожу рамную конструкцию, идентичную переднюю подвеску, сзади устанавливается либо рессоры, либо пружины, в зависимости от комплектации. К слову, на российском рынке доступен только последний вариант. Также в оснащение автомобиля входят цифровая «приборка», сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 12 дюймов, адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Что касается силовой установки, то она полностью унифицирована с пикапом Ford Ranger. В движение автомобиль приводит 2,3-литровый дизельный агрегат мощностью 177 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Альтернативный вариант на китайском рынке - бензиновый турбомотор того же объема. Мощность - 258 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Привод - полный.