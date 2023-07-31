Автомобильный портал Motorpage
31 июл 2023

В Россию привезли Toyota Rush

В Россию привезли Toyota Rush
Автор фото: фирма-производитель

Ряд российских дилеров выставил на продажу кроссовер Toyota Rush 2023 года выпуска, который был ввезен в страну по схеме параллельного импорта

Фактически данная версия автомобиля принадлежит второму поколению, выпущенному в 2017 году для рынков юго-восточной Азии. Представленный автомобиль в России получил светодиодные фары, задние парктроники, 7-местную компоновку салона, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль и систему бесключевого доступа.

Под капотом бензиновая атмосферная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 105 л.с. Крутящий момент - 136 Нм. Комплектуется 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - задний.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

Комментарии к новости

Последние новости

...
Denza D9 DM-i MPV

В Китае стартуют продажи гибридного минивэна Denza D9

31 июля 2023
Peugeot 508 L (2024)

Новые изображения обновленного Peugeot 508 L

31 июля 2023

Exeed анонсировал новые модели Exlantix

28 июля 2023
Chery Tiggo 9

В Россию приехал Chery Tiggo 9

28 июля 2023
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz представил обновленную линейку минивэнов

28 июля 2023
Geely Radar RD6 (2023)

Geely Radar RD6 готов к экспорту

28 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan CS85 - changan cs85 (2019) горячий ветер с востока Тест драйв
26 июля 2023

Changan CS85
"Горячий ветер с Востока"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы
Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 8 1