В Россию привезли Toyota Rush

Ряд российских дилеров выставил на продажу кроссовер Toyota Rush 2023 года выпуска, который был ввезен в страну по схеме параллельного импорта

Фактически данная версия автомобиля принадлежит второму поколению, выпущенному в 2017 году для рынков юго-восточной Азии. Представленный автомобиль в России получил светодиодные фары, задние парктроники, 7-местную компоновку салона, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль и систему бесключевого доступа.

Под капотом бензиновая атмосферная “четверка” объемом 1,5 л. Мощность - 105 л.с. Крутящий момент - 136 Нм. Комплектуется 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - задний.