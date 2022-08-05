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5 авг 2022

В Россию привезут электрический Nissan

В Россию привезут электрический Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Нет, речь идет не о каком-нибудь Nissan Leaf, а об отечественной разработке бренда Evolute. Но причем же здесь японский концерн?

Итак, компания «Моторинвест», которая намерена на своих мощностях в Липецке наладить выпуск линейки электромобилей для РФ, раскрыла характеристики одной из моделей — седана Evolute i-Pro. Этот электромобиль является переименованной версией китайского Aeolus E70.

Японский след начинает обнаруживаться, когда копаешь глубже. Аeolus является дочерней компанией концерна Dongfeng, которая плотно сотрудничает с Nissan и, иногда, даже выкупает у него лицензии на производство тех или иных моделей. E70, как раз, и является продуктом такого сотрудничества – он унифицирован с Nissan Bluebird Sylphy G11 по кузову и подвеске, хотя вместо традиционного ДВС стоит китайский электромотор, мощность в 163 лошадиные силы. Собственно, ровно такая же машина будет продаваться и у нас под брендом Evolute i-Pro.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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