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23 июн 2022

В Россию собираются официально поставлять премиальные китайские автомобили

В Россию собираются официально поставлять премиальные китайские автомобили

Китайский автопромышленный гигант FAW намерен наладить официальные поставки в Россию автомобилей своей суперлюксовой марки HongQi

«Хуньцзы», она же – «Красное Знамя» - это марка для непростых людей. Да, сейчас в теории данные машины может купить каждый, но еще пару лет назад  они предназначались исключительно для партийной номенклатуры и чиновников – и по сей день на машинах HongQi ездят все лидеры компартии КНР.

Как сообщают наши коллеги из портала «Китайские автомоибли», FAW привезет к нам сразу четыре модели марки HongQi - представительские седаны H5, H7 и H9, а также полноразмерный электрический кроссовер E-HS9. Сроки появления не уточняются, однако, ходят слухи, что в нашей стране даже планируют построить завод.

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Китайские автомобили

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