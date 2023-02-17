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17 фев 2023

В Россию запретят импорт тюнингованных машин

В Россию запретят импорт тюнингованных машин

В Россию запретят привозить тюнингованные автомобили из других стран. Под запрет попадут все транспортные средства, которые получили изменения в конструкции, за исключением машин, модернизированных официальными ателье

Да, если новые поправки в технический регламент «О безопасности колёсных транспортных средств», где все вышеуказанное будет прописано, примут (сейчас они рассматриваются Минпромторгом), то все условные "Мерседесы от Брабусов" и "БМВ от Альпин" можно будет ввезти в нашу страну без проблем, но кастомные машины -  те же американские маслкары, на которых любят менять силовые установки,  окажутся под запретом.

Вместе с тем, запрет не коснется тюнинга автомобилей на территории России. После модернизации владельцы смогут официально зарегистрировать изменения в конструкции.

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