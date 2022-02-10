В Швецарии появятся номерные знаки для велосипедистов

Как известно, в Европе, в частности в Швейцарии, любят велосипеды - встретить на улице Цюриха машину с двумя байками на багажнике – обычное дело. Ездить на велосипеде может каждый без прав и регистрации. Зачем властям страны понадобилось вводить номера?

На самом деле все просто - новые знаки предназначаются, не для велосипедов, а для машины, которая их перевозит. Дело в том, что специальный велосипедный багажник очень часто перекрывает обзор оригинального регистрационного знака, это нарушение местных ПДД, и полиция порицает автовладельцев, которые не перенесли номер с заднего бампера или пятой двери на багажник.

Новый номер – это дубликат обычного регистрационного знака, который избавит водителей от ненужных хлопот. Отметим, что знак имеет необычный красный цвет. Получить такие номера можно будет с 1 марта, однако изготавливать их будут только под заказ.