В Совфеде посчитали, что электронные права могут быть опасны

На заседании Совета Федерации приглашенные эксперты выразили свое опасение касательно внедрения электронных водительских прав. По их мнению, это создаст риск утечки персональных данных

В пример приводится Австралия, где не так давно завершился неудачный эксперимент с внедрением электронных прав. Злоумышленники смогли “проникнуть” в базу данных и внести серьезные изменения. Также были высказаны опасения касательно подделки QR-кодов, которая на данный момент никак не регламентируется законодательством.

Напомним, что поправки к ПДД касательно внедрения цифровых прав уже согласованы и готовы к подписанию правительством. СТС и цифровые права будут находиться в приложении Госуслуги.Авто. При предъявлении сотрудник ГИБДД получит информацию в виде QR-кода, который будет считываться через специальный планшет. Отметим, что штраф в размере 500 рублей за непредставление физических документов пока действует.