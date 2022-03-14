В США обнаружили новый способ кражи бензина из автомобилей

Слить пару литров топлива из чужой машины – святое дело для малолетних хулиганов, которым надо заправить свои мотороллеры. Мы такое поведение категорически не одобряем, но одно дело, когда злоумышленники просто открывают бензобак и шлангом переливают бензин, а другое, когда начинают портить сам автомобиль

О последнем мы и хотим сегодня поговорить, так как в США, на фоне резкого роста цен на бензин, участились кражи топлива из автомобилей. Отметим, что с начала марта галлон (3,78 литра) бензина в США подорожал более чем на 15 процентов. Местная полиция предупреждает, что воры действуют очень дерзко и нагло – они не пытаются вскрыть лючок бензобака, что занимает время из-за мер защиты, они просто берут дрель и просверливают сам бак, в результате чего бензин попросту вытекает.

Власти штатов советуют парковать машину в гараже или на освещенных участках дорог. Занятно, но некоторые округа даже провели экологические акции, где призывали всех пересесть на электромобили.