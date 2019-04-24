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24 апр 2019

В США разгорелся еще один скандал с дефектными подушками безопасности

В США разгорелся еще один скандал с дефектными подушками безопасности

Нет, сейчас речь не пойдет о компании Takata. На этот раз дефектные подушки безопасности обнаружились у германско-американской компании ZF-TRW — при ДТП они могут просто не раскрыться

Подушки безопасности указанной марки были установлены на автомобилях производства концернов Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mitsubishi и Fiat Chrysler 2010-2019 годов выпуска. Как уточняет ТАСС, неисправность заключается в том, что появляющийся в момент аварии электронный сбой  может  вывести из строя контрольные датчики и заблокировать подушку безопасности, расположенную перед пассажирским сиденьем автомобилей.

По сообщению Associated Press, неисправная система могла повлечь смерть, по меньшей мере, восьми человек. Первые случаи неисправности были зафиксированы еще в 2017 году. Тогда же Национальное управление по безопасности движения на трассах (NHTSA) США запустило расследование, которое продолжается до сих пор. В свою очередь производитель подушек объявил о намерениях оказать полное  сотрудничество в расследовании.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, ТАСС

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