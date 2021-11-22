В США разрешили использовать адаптивную светотехнику на автомобилях

Удивительно, но до сегодняшнего дня автопроизводители не имели возможности продавать в Америке машины с адаптивными фарами, а все из-за одного маленького предложения в законе, который был выпущен еще в далеком 1967 году!

Сейчас объясним. Технология адаптивного освещения является чрезвычайно полезной — такие фары могут освещать обочины, подсвечивать повороты или даже проецировать на дорогу различные символы. Принцип работы такой технологии следующий - оптика автоматически переключается в разные режимы в зависимости от местности и погодных условий. «Разные режимы» — это сочетания нескольких типов освещения — ближнего и дальнего света с одновременным поворотом фар в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также автоматическое прицеливание и разделение света.

Вся проблема заключается в том, что одновременная работа ближнего и дальнего света фар в США была запрещена, согласно федеральному закону от 1967 года. Соответственно, автопроизводителям приходилось либо деактивировать адаптивные функции, либо менять фары вовсе. Последняя громкая история, которая была связана с этим запретом, случилась в мае прошлого года, когда Cadillac был вынужден ограничить функционал адаптивных фар на кроссовере XT6 для домашнего рынка. Собственно, теперь все проблемы должны оказаться позади, так как президент США, Джо Байден подписал указ, который отменяет это устаревшее правило, правда , ограничение будет действовать еще два года, так как поправки вступают в силу лишь по истечению данного срока с момента подписания закона.