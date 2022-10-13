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13 окт 2022

В Тольятти сварили первые кузова Lada Vesta

В Тольятти сварили первые кузова Lada Vesta
АвтоВАЗ объявил об изготовлении первых трёх кузовов для Lada Vesta с момента начала переноса производства этой модели из Ижевска в Тольятти, на основную производственную площадку предприятия. 
Полноценная сборка автомобилей будет налажена лишь в первом полугодии 2023 года. Сейчас АвтоВАЗ, по-прежнему, проводит переоборудование конвейеров в Тольятти, чтобы разместить на них все производства Vesta.
 
Отметим, что на площадке в Ижевске будет налажено опытное производство электрических Largus.
В целом же, в 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить около полумиллиона автомобилей, но, по сообщениям инсайдеров, план может быть скорректирован по причине неготовности поставщиков.

При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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