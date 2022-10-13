В Тольятти сварили первые кузова Lada Vesta

АвтоВАЗ объявил об изготовлении первых трёх кузовов для Lada Vesta с момента начала переноса производства этой модели из Ижевска в Тольятти, на основную производственную площадку предприятия.

Полноценная сборка автомобилей будет налажена лишь в первом полугодии 2023 года. Сейчас АвтоВАЗ, по-прежнему, проводит переоборудование конвейеров в Тольятти, чтобы разместить на них все производства Vesta.

Отметим, что на площадке в Ижевске будет налажено опытное производство электрических Largus

В целом же, в 2023 году АвтоВАЗ планирует выпустить около полумиллиона автомобилей, но, по сообщениям инсайдеров, план может быть скорректирован по причине неготовности поставщиков.