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23 мар 2022

В Тольятти заметили необычную новинку АвтоВАЗа

В Тольятти заметили необычную новинку АвтоВАЗа

В Тольятти рядом с автомобильным заводом заметили эвакуатор, перевозивший необычный автомобиль, который укрыт непрозрачным чехлом. В сети уже возникли версии о том, что под покрывалом скрывается новая Нива

Так, а по каким признакам вообще пользователи поняли, что эта новинка касается АвтоВАЗа. Отвечаем – по дизайну колесных дисков.  Такие колеса штатно устанавливаются на многие модели концерна, включая Vesta и Xray. Теперь поговорим про принадлежность новинки к семейству «Нив». Подтверждение здесь лишь одно, да и то косвенное - перспективный дизайн будущей новинки у АвтоВАЗа был готов ещё в октябре прошлого года. Предприятие официально публиковало видеорассказ шеф-дизайнера Lada Жана-Филиппа Салара о работе над моделью, при этом стоял Жан-Филипп на фоне полноразмерного макета кроссовера, спрятанного под покрывалом.

Правда, есть и другая точка зрения. Под камуфляжем может скрываться обновленный универсал семейства Vesta.  Такая версия имеет право на жизнь – если приглядеться к фотографиям, то можно заметить, что машина имеет нехарактерные  для кроссоверов крупные свесы и чересчур вытянутый силуэт.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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