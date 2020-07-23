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23 июл 2020

В трех округах Москвы запретят проезд грузовиков

В трех округах Москвы запретят проезд грузовиков

Проезд большегрузов запретят в Центральном, Западном и Северо-Западном округах. Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД

В трех округах Москвы с 1 августа изменятся правила проезда грузовиков. Об этом сообщает на официальном сайте столичной мэрии. Так, проезд большегрузов запретят в Центральном, Западном и Северо-Западном округах. Таким образом, правила грузового каркаса будут действовать на всей территории Москвы в пределах МКАД.

«Мы проанализировали, как ввод грузового каркаса повлиял на уровень шума и воздух: в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. Отмечается снижение концентрации вредных веществ в воздухе: оксида углерода в среднем в 1,5 раза и оксида азота в среднем в 1,6 раза», — цитирует портал Autonews пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве добавили, что новые правила не влияют на обслуживание магазинов и работу служб доставки. Для этих целей въезд грузовикам в районы жилой застройки разрешен. Съезжать и возвращаться на грузовой каркас необходимо с ближайшего к месту назначения перекрестка. Грузовики разрешенной максимальной массой менее 2,5 т могут двигаться без ограничений.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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