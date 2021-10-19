В Xiaomi анонсировали свой электромобиль

Компания Xiaomi запустит серийное производство электрокаров в 2024 году. Инвестиции в проект составят $10 миллиардов

Китайский IT-концерн активно осваивает автомобильную отрасль. Компания уже наняла более четырехсот сотрудников для своего нового подразделения и заявила о многомиллиардных инвестициях в развитие проекта. При этом, пока неизвестно будут ли китайцы производить автомобили самостоятельно либо в партнерстве с уже существующим автопроизводителем.

По некоторым данным Xiaomi может вступить в Альянс с автопроизводителем Great Wall. Последние обеспечат проект всеми необходимыми производственными мощностями. Есть и вторая версия развития событий, о которой мы расскажем прямо сейчас.

Итак, помните компанию под названием NEVS (National Electric Vehicle Sweden)? В свое время она прославилась тем, что стала собирать электромобили на базе старых «Саабов». В данный момент у фирмы накопилось очень много долгов, в результате чего было принято решение выставить ее на торги. Как пишет Automotive News, Xiaomi проявляет большой интерес к данному активу, видимо в Xiaomi желают быть максимально обособленными.