Верховный суд рекомендовал лишать прав за грязные номера

Верховный суд представил проект постановления, которое разъясняет ряд вопросов, возникающих у нижестоящих судов по применению двенадцатой главы КоАП («Административные правонарушения в области дорожного движения»). В частности, судам разъяснят, что водителей за залепленные грязью или снегом номерные знаки ожидает наказание вплоть до лишения водительских прав.

Лишение прав за езду с нечитаемыми номерами предусмотрено в случае установки механической шторки, однако в ВС отмечают, что судом по этому же составу могут расцениваться те случаи, когда регистрационный знак залеплен снегом, грязью или листвой. При этом инспектор должен доказать в суде, что номер был скрыт намерено — к примеру, предоставить фотографию.

Кроме того, ВС описывает ситуации, когда водитель намерено вывел символы на номере или наоборот выдавил лишние знаки, чтобы ввести в заблуждение комплексы автоматической фиксации нарушений. Такие случаи должны квалифицироваться судами как управление автомобилем с подложными номерами и наказываться лишением прав сроком до одного года.