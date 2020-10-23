Верховный суд запретил ремонтировать авто по страховке неоригинальными деталями

При ремонте автомобиля, находящегося на заводской гарантии, страховые компании обязаны использовать оригинальные запчасти, применение неоригинальных незаконно. Такое определение дал Верховный суд России, рассматривая дело московского автовладельца

ВС указал, что после страхового возмещения в виде ремонта должна сохраняться гарантия на транспортное средство. Текст определения доступен в октябрьском обзоре судебной практики ВС по потребительским спорам. Дело описывается так. Несколько лет назад принадлежащий автомобилисту из Москвы кроссовер Nissan Murano получил механические повреждения, в том числе было разбито лобовое стекло. Владелец обратился в страховую компанию по каско. Страховщик признал данный случай страховым и выдал К. направление на замену стекла в СТО, где истцу предложили установить неоригинальное. Не согласившись на это, К. обратился в страховую организацию с заявлением о замене сервисного центра на официальный дилерский, в чем ему было отказано.

Автомобилист подал в суд иск против страховщика, в котором потребовал возложить на организацию обязанность провести ремонт в официальном сервисе с использованием оригинальной запчасти. Суд первой инстанции отказал, объяснив свое решение тем, что между сторонами договора изначально согласована выплата возмещения в виде ремонта на СТО по выбору страховщика, при этом допускается недилерское СТО. Владелец Ниссана обратился в апелляционный суд, но тот согласился с решением первой инстанции. Тогда автомобилист дошел до Верховного суда. ВС занял сторону истца и установил, что гарантия производителя не распространяется на недостатки, вызванные использованием неоригинальных запасных частей или ремонтом, выполненным не у официального дилера. ВС направил дело на пересмотр, после чего Мосгорсуд обязал страховую компанию отправить машину к «официалам» и заменить лобовое стекло на оригинальное.