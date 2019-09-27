Выделенные полосы продлят за пределы Москвы к лету 2020

Сначала полосы для движения общественного транспорта будут продлены в Подмосковье на Ярославском шоссе. Чуть позже выделенные полосы продлят и на других магистралях

«Выделенные полосы на Ярославском шоссе будут продлены в Московскую область к лету следующего года, когда начнется основной период дорожных работ и нанесения разметки», — отметил заместитель генерального директора АНО «Дирекция Московского транспортного узла», Петр Красиков. Ранее он также заявил, что на данный момент власти рассматривают возможность вывода выделенных полос за территорию города на основных вылетных магистралях.

Напомним, что в августе две новые полосы для движения общественного транспорта протяженностью 8 км открылись на Волгоградском проспекте и его дублере, а также в районе Коммунарки — на улице Александры Монаховой. До конца года также ожидается открытие еще 13 выделенных полос.