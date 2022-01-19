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19 янв 2022

Виновником "беспилотного" ДТП могут признать водителя

Виновником "беспилотного" ДТП могут признать водителя

23 февраля в США состоятся предварительные судебные слушания по делу 27-летнего Кевина Риада, совершившего ДТП с двумя погибшими на автомобиле Tesla. Сюжет банальный, если бы не одно но – автомобилем Риад не управлял!

Будучи владельцем электрокара Tesla,  Риад включил систему автопилотирования. Прямого упоминания нет, но скорее всего именно искусственный интеллект и привел к столкновению. Сама авария произошла в пригороде Лос-Анджелеса в декабре 2019 года: электромобиль Кевина Риада проехал перекрёсток на красный свет и врезался в Honda Civic. Пассажиры в Honda погибли.

Сейчас ведется расследования, однако, общественные и профессиональные организации вроде Национальной администрации безопасности дорожного движения уже заявили о том, что водитель должен в любом случае нести ответственность за происшествие, даже если оно произошло в автоматическом режиме

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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