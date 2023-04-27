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27 апр 2023

Владельцев электросамокатов заставят ставить их на учет

Владельцев электросамокатов заставят ставить их на учет

Депутаты Госдумы готовят очередной законопроект, который должен внести поправки в ПДД и КоАП. Речь идет о новых ограничениях для владельцев электрических самокатов

Первый и, пожалуй, главный пункт – владельцы электросамокатов должны будут поставить их на учет  в течение десяти дней с момента покупки. Фактически, эти транспортные средства хотят еще больше приравнять к обычным машинам. Полученный регистрационный знак нужно будет разместить на транспортном средстве.

Второй пункт является продолжением первого – в случае отсутствия регистрации владельца самоката необходимо оштрафовать на сумму в 800 рублей. За передвижение на самокатах в нетрезвом виде в случае принятия поправок будут карать на первый раз штрафом, на второй — арестом на срок до 15 суток.

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