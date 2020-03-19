Владельцы Ferrari выделили 10 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Семья Аньелли, через холдинг Exor N.V. контролирующая концерн Fiat Chrysler Automobiles и Ferrari, выделила 10 миллионов евро на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

Помимо денежных средств, которые передадут Департаменту гражданской защиты Италии, принадлежащий семье Аньелли холдинг Exor N.V и дочерние FCA, Ferrari, CNH Industrial и Ermenegildo Zegna приобрели 150 аппаратов для вентиляции лёгких и другую медицинскую технику. Причем всё закупленное оборудование уже готово к немедленной отгрузке в Италию.

Кроме того, прокатная фирма Leasys, принадлежащая финансовой организации FCA Bank, предоставит итальянскому отделению Красного креста и некоммерческой итальянской волонтерской ассоциации ANPAS бесплатный доступ к собственному парку автомобилей. Их будут использоваться для доставки еды, лекарств и перевозки пожилых людей по всей стране.