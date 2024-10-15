Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, за намеренное сокрытие номеров водителей будут лишать прав сроком от 1 до 1,5 лет

Речь идет об использовании специальных рамок “перевертышей”, которые способны скрывать номерной знак с пульта в салоне. К применению таких устройств прибегают для того, чтобы дорожные камеры не смогли считать знак на нарушающем правила ПДД автомобиле. Ранее за их использование предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

По новому закону (содержится в статье 12.2 КоАП), теперь денежного наказания не предусмотрено, только лишение прав сроком от одного до полутора лет и изъятие соответствующего устройства. Определять наказание будут через суд.