Автомобильный портал Motorpage
15 окт 2024

Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

Владимир Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, за намеренное сокрытие номеров водителей будут лишать прав сроком от 1 до 1,5 лет

Речь идет об использовании специальных рамок “перевертышей”, которые способны скрывать номерной знак с пульта в салоне. К применению таких устройств прибегают для того, чтобы дорожные камеры не смогли считать знак на нарушающем правила ПДД автомобиле. Ранее за их использование предусматривался штраф в размере 5000 рублей или лишение прав сроком от 1 до 3 месяцев.

По новому закону (содержится в статье 12.2 КоАП), теперь денежного наказания не предусмотрено, только лишение прав сроком от одного до полутора лет и изъятие соответствующего устройства. Определять наказание будут через суд.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Heritage Spirit of Cyprus Valiance Convertible

Land Rover Defender получил спецверсию от Heritage Customs, посвященную Средиземноморью

15 октября 2024
Lynk & Co Z02

Lynk & Co представил свой первый электрокар 02 для европейского рынка

14 октября 2024

Mopar покажет на SEMA новый масл-кар с классическим дизайном

14 октября 2024
BYD Denza N9 (2025)

BYD опубликовал изображения нового большого кроссовера Denza N9

14 октября 2024
Alpine A390 Beta Concept (2024)

Alpine показала, как может выглядеть новый электрический фастбек A390_β

14 октября 2024

Honda построила завод по выпуску электрокаров в Китае

14 октября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"
Exeed RX - ресурсный тест exeed rx (2023) респектабельный драйв
Тест драйв
07 октября 2024

Exeed RX
"Ресурсный тест Exeed RX: Респектабельный драйв"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 2 0 1