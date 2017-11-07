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7 ноя 2017

Владимиру Путину представили тяжелый мотоцикл «Иж»

Владимиру Путину представили тяжелый мотоцикл «Иж»

Президенту России Владимиру Путину на выставке «Россия, устремленная вперед», проходящей в эти дни в Манеже, представили тяжелый мотоцикл «Иж», разработанный концерном «Калашников».

Оказывается, разработка такого мотоцикла входит в проект «Кортеж». Ранее о нем было известно то, что в его рамках создаются седаны, внедорожник, микроавтобус и лимузин для первых лиц государства. Первые машины должны быть представлены во время инаугурации президента России в мае следующего года.

Технических деталей о мотоцикле пока крайне мало. Представители «Ростеха» (ему принадлежит «Калашников») говорят о том, что мотоцикл весит 500 килограммов, оснащен двигателем мощностью 150 л.с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Мотоцикл относится к тяжелому туристическому классу и так как он разрабатывает в рамках проекта «Кортеж», то наверняка разработан для замены BMW R1200RT, которые сейчас использует Почетный Эскорт. Вес немецкого мотоцикла — 495 килограммов, его двигатель имеет мощность 125 л.с., до 100 км/ч он разгоняется за 3,8 секунды. Директор по особым поручениям концерна «Ростех» Василий Бойко говорит о том, что первые мотоциклы будут произведены в первой половине следующего года. Это косвенно подтверждает информацию о том, что и они дебютируют во время инаугурации.

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