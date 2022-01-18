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18 янв 2022

Власти Германии применят нестандартный подход к электрификации автопарка

Власти Германии применят нестандартный подход к электрификации автопарка

Министр транспорта Германии Фолькер Виссинг заявил, что планы властей по увеличению количества «зелёных» машин на дорогах страны до 15 миллионов касаются не только электрокаров, но и гибридов.

До сегодняшнего дня гибридные автомобили никак не учитывались чиновниками. Однако, теперь им уготована очень важная роль - стать переходным мостиком между машинами с ДВС и полноценными электрокарами. Развивая отрасль гибридных автомобилей, можно серьезно заняться инфраструктурой, которой затем смогут воспользоваться и владельцы электрокаров.

Отметим, что минтранс Германии помимо электрического транспорта заинтересован  и в развитии отрасли синтетического топлива. Главная цель здесь - снизить стоимость его добычи, а также адаптировать горючее для применения в авиации и судоходстве.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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