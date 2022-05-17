Власти Калифорнии заменят автомобильные номера на наклейки

Интересный факт – в некоторых регионах США на автомобили необязательно устанавливать номерные знаки. Впрочем, в большинстве штатов (31) таблички обязательны, хотя кое-где от этого формата предпочитают отказываться.

К примеру, калифорнийские власти решили провести эксперимент. Благодаря социологическим опросам удалось выяснить, что многие водители, оказывается, считают, что номерной знак портит внешний вид их прекрасного автомобиля. В итоге власти штата решили заменить обычные таблички на специальные наклейки.

На сегодняшний день прорабатывается единый формат стикеров, а также вопросы средств защиты от фальсификации – наклейки необходимо оборудовать какими-нибудь водяными знаками. Интересно, но власти уже сейчас допускают использование наклеек , однако, у владельца машины должен быть с собой и номерной знак.