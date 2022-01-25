Власти Москвы и Московской области представили новую транспортную стратегию

На новые меры из бюджета выделено более десяти триллионов рублей. Реализация будет происходить вплоть до 2035

Поговорим о деталях. Главное – внедрение экологических зон для транспорта. Подробности не уточняются, однако СМИ говорят о запрете въезда в центр города машин с классом «Евро-3» и ниже. Также планируется сократить количество грузовиков, которые передвигаются по столице в дневное время. Дополнительно в Москве и области собираются принимать меры по стимулированию перехода автомобилистов с машин с ДВС на электромобили — их долю к 2035-му доведут до 15 процентов.

Особое внимание уделят безопасности дорожного движения, причем в данной области столичные власти будут пользоваться европейским опытом. Речь идет о программе Vision Zero, которую изначально разработали в Швеции. Если говорить кратко, то она предполагает внедрение строгих скоростных лимитов и снижение скорости трафика в целом за счет сужения проезжей части и ее искривления, а также установки «лежачих полицейских».