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25 янв 2022

Власти Москвы и Московской области представили новую транспортную стратегию

Власти Москвы и Московской области представили новую транспортную стратегию

На новые меры из бюджета выделено более десяти триллионов рублей. Реализация будет происходить вплоть до 2035

Поговорим о деталях. Главное – внедрение экологических зон для транспорта.  Подробности не уточняются, однако СМИ говорят о запрете въезда в центр города машин с классом «Евро-3» и ниже.  Также планируется сократить количество грузовиков, которые передвигаются по столице в дневное время. Дополнительно в  Москве и области собираются принимать меры по стимулированию перехода автомобилистов с машин с ДВС на электромобили — их долю к 2035-му доведут до 15 процентов.

Особое внимание уделят безопасности дорожного движения, причем в данной области столичные власти будут пользоваться европейским опытом. Речь идет о программе Vision Zero, которую изначально разработали в Швеции. Если говорить кратко, то она предполагает внедрение строгих скоростных лимитов и снижение скорости трафика в целом за счет сужения проезжей части и ее искривления, а также установки «лежачих полицейских».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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