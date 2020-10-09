Власти Москвы назвали самые быстрые и медленные дороги в сентябре

В первом месяце осени дорогой с наименьшей заряженностью стало Рублевское шоссе по направлению в центр, а самые больше пробки наблюдали вечером на Волоколамское шоссе в сторону области

В сентябре 2020 года наименьшую загруженность на московских дорогах наблюдали на Рублевском шоссе в сторону центра, а трассой с самыми сильными пробками стало Волоколамское шоссе в сторону области. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В первом месяце осени среднесуточная скорость на Рублевском шоссе в сторону центра утром составляла 60 км/ч, а в сторону области вечером — 52 км в час. В рейтинг самых быстрых магистралей сентября также попал проспект Маршала Жукова (в центр утром — 44 км/ч), Волоколамское шоссе (в центр утром — 40 км/ч) и Ленинский проспект (в область вечером — 39 км/ч).

В то же время Волоколамское шоссе по направлению в область возглавило рейтинг самых медленных магистралей с показателем 14 км в час. Туда также попало шоссе Энтузиастов, где в центр утром и в область вечером средняя скорость составляла 17 и 20 км/ч соответственно. Такой же показатель в 20 км/ч зафиксирован на проспекте Андропова в сторону области вечером и на Ярославском шоссе в сторону центра утром.