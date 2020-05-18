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18 май 2020

Власти Москвы отказались от дорожных работ из-за эпидемии

Власти Москвы отказались от дорожных работ из-за эпидемии

Столичные власти приостановили финансирование программ, предусматривающих создание пешеходных улиц и уменьшение пространства для автомобилей

Московские власти приостановили финансирование новых проектов по благоустройству города из-за эпидемии коронавируса. Об этом со ссылкой на заместителя столичного мэра по экономике Владимира Ефимова сообщают «Ведомости». По словам чиновника, правительство не может не реагировать на сложившуюся ситуацию, поэтому расходы на благоустройство, в том числе на программу «Моя улица», поставлены на паузу.

Эту же информацию подтвердил «Ведомостям» заммэра по ЖКХ Петр Бирюков, который отметил, что все работы приостановлены до особого распоряжения градоначальника. Все строительно-монтажные работы законсервированы, а конкурсные процедуры находятся на стадии ожидания.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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