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10 сен 2020

Власти Москвы предупредили о серьезных пробках

Власти Москвы предупредили о серьезных пробках

В Москве до вечера пятницы, 11 сентября, ожидаются серьезные пробки в 7-9 баллов в связи плохими погодными условиями, дорожными работами и ростом числа автомобилей

«Эта неделя на дорогах — настоящий «день сурка». До пятницы нас ждут семь-девять баллов. На трафик влияют погодные условия — скорость потока снижается, и на дорогах случаются мелкие ДТП. Много дорожных работ, особенно в центре города. Будьте внимательны, в этих местах особенно сложно. Как мы и говорили, количество автомобилей становится больше — все продолжают возвращаться из отпусков на работу и в школу», — отмечено в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта.

В департаменте транспорта посоветовали автомобилистам заранее планировать поездки и, по возможности, пересаживаться на общественный транспорт.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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