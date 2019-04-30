Власти Москвы увеличат количество дорожных камер

В столице до конца текущего года в рамках борьбы с аварийностью появится более ста дополнительных комплексов видеофиксации нарушений

«Городская комиссия по безопасности дорожного движения Москвы утвердила план мер по устранению причин возникновения дорожных аварий. Для снижения мест их концентрации в 2019 г. будет построено 25 светофоров, дооборудован 121 светофорный объект и изменен режим 63 светофоров, 28 переходов будут обустроены дополнительным освещением, будет установлено 112 комплексов фотовидеофиксации», — говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

К слову, ранее стало известно, что власти Подмосковья намерены снова начать устанавливать на дорогах камеры, фиксирующие нарушения средней скорости движения. Данные будут высчитываться при помощи двух приборов. Таким образом, водитель не сможет проехать под одной камерой с приемлемой скоростью, а затем разогнаться и снова резко затормозить.