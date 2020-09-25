Власти назвали самые частые ошибки при оплате парковки в Москве

Почти половина водителей, которые жаловались на штрафы за парковку в столице, сами допустили ошибку при оплате

Около 40% автомобилистов, которые летом 2020 года пытались обжаловать штраф за неоплаченную парковку в Москве, сами по невнимательности допустили ошибку при оплате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое приводит портал Autonews.

Примерно 20% водителей допустили ошибку при вводе букв или цифр государственного номера автомобиля, а еще 5% неверно выбрали парковочную зону. Кроме того, автомобилисты занимали места, предназначенные для грузовиков или автобусов, а также оплачивали парковку несвоевременно.

В АМПП отметили, что ошибку до конца текущих суток можно исправить в мобильном приложении «Парковки Москвы». Функционал программы предусматривает возможность изменения номера машины, парковочной зоны, а также продление парковочной сессии. Напомним, штраф за неоплаченную парковку в Москве составляет 5000 рублей.