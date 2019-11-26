Власти пообещали, что машины в России дорожать не будут

Из-за повышения ставки утилизационного сбора автодилеры и эксперты отрасли спрогнозировали рост цен на автомобили. Однако Минпромторг считает, что подорожания бояться не стоит

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается"- цитирует Российская газета главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Напомним, правительство утвердило повышение ставок утилизационного сбора на колесные транспортные средства и прицепы с 1 января 2020 года. Ставки вырастут на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утилизационный сбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров повысится на 112,4%.